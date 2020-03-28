الإسكندرية

النيابة تأمر بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شركة الملح والصودا بالإسكندرية (صور)

بعد أن تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق
مها يونس 4:33 م, السبت, 28 مارس 20 4:33 م, السبت, 28 مارس 20

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أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بشركة الملح والصودا ، الكائنة بمنطقة محرم بك وسط المدينة، وسرعة إجراء تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وذلك بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات.

حريق شركة الملح والصودا

وكانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق داخل أحد المصانع بمنطقة محرم بك، وتم الدفع بـ 4 سيارات، بالمعاينة المبدئية تبين أن الحريق نشب في المصنع داخل مخزن للكرتون ولم يصل إلى باقى محتويات الشركة وخط إنتاج الزيت، وجرت السيطرة عليه.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق
اندلاع حريق بشركة الملح والصودا


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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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