النيابة تأمر بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شركة الملح والصودا بالإسكندرية (صور)

بعد أن تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بشركة الملح والصودا ، الكائنة بمنطقة محرم بك وسط المدينة، وسرعة إجراء تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وذلك بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات. حريق شركة الملح والصودا

وكانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق داخل أحد المصانع بمنطقة محرم بك، وتم الدفع بـ 4 سيارات، بالمعاينة المبدئية تبين أن الحريق نشب في المصنع داخل مخزن للكرتون ولم يصل إلى باقى محتويات الشركة وخط إنتاج الزيت، وجرت السيطرة عليه. الحماية المدنية تسيطر على الحريق

اندلاع حريق بشركة الملح والصودا



