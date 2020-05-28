سيـــاســة

النيابة تأمر بضبط المتهمة منة عبد العزيز و6 آخرين للتحقيق في جرائم منها واقعة التعدي

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" – وشهرتها منة عبد العزيز -
المال - خاص 10:40 ص, الخميس, 28 مايو 20 10:40 ص, الخميس, 28 مايو 20

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قالت النيابة العامة الخميس إنها أمرت بـ”ضبط المتهمة آية وشهرتها منة عبد العزيز وستة آخرين للتحقيق معهم”، وفق بيان

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة “آية” – وشهرتها منة عبد العزيز – والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وفق البيان.

وأكدت النيابة أنه بعرض التحريات عليها وسؤال مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أحال للنيابة المختصة تقريراً أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.

وستعلن النيابة العامة المناسب مما ستسفر عنه التحقيقات لاحقاً بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.

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بقلم المال - خاص

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