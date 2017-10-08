النيابة تأمر بتفريغ وغربلة شحنة القمح الفرنسى

خالد بدر الدين والصاوي أحمد: أفاد قرار من نيابة البحر الأحمر في مصر بداية هذا الأسبوع بأن السلطات أمرت بإفراغ وغربلة شحنة القمح الفرنسي المحتجزة لاحتوائها على بذور خشخاش وأن قرار إعادة تصدير الشحنة سيتم بعد غربلتها . وذكرت وكالة رويترز إن تجار يراقبون بقلق الشحنة الفرنسية ا

خالد بدر الدين والصاوي أحمد:



أفاد قرار من نيابة البحر الأحمر في مصر بداية هذا الأسبوع بأن السلطات أمرت بإفراغ وغربلة شحنة القمح الفرنسي المحتجزة لاحتوائها على بذور خشخاش وأن قرار إعادة تصدير الشحنة سيتم بعد غربلتها .



وذكرت وكالة رويترز إن تجار يراقبون بقلق الشحنة الفرنسية البالغة 59 ألف طن مع وشحنة رومانية أخرى قيل إن بها بذور خشاش أيضا خوفا من نشوب نزاع جديد، بسبب قواعد التفتيش الصارمة، مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.



أكد مصدر مسئول بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة -رفض ذكر اسمه – أن قيام وزارة التموين بغربلة شحنة القمح الفرنسية في ميناء سفاجا بعد العثورعلي بذور الخشخاش في شحنتين من الأقماح الفرنسية والرومانية غير ضار علي الأستهلاك للبشر بعد فصل البذور الغريبة عن القمح.

وأوضح المصدر لـ”المال ” أن الخطورة الواحدة تتعلق بنوعية البذرة الغريبة هل هي من النوع القابل للإنبات أم لا حتي لا تنتقل هذة البذور بعد إستخراجها للأرض الزراعية.

وأكد “المصدر “إلي أن وزير الزراعة له مطلق الحرية في إتخاذ أيه قرار يراه مناسبا فيما يتعلق بهذة الحالة ،وأن شحنات القمح ستخضع للغربلة علي نفقة الجهة المستوردة ولا ضرر في ذلك علي المستهلك ولكن الضرر الوحيد هو علي إنتقال هذة البذور للأرض الزراعية وتكاثرها بما يمثل كارثة علي الأرض الزراعية.

وكان حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة أكد أن مصر ستنتهي يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع من تفريغ شحنة القمح الروماني البالغ حجمها 63 ألف طن التي أوقفتها البلاد لاحتوائها على بذور الخشخاش.

وكان وزير التموين على المصيلحي قال الأسبوع الماضي إنه قد تم الانتهاء من عملية الغربلة لكامل الشحنة التي يراقبها تجار الحبوب عن كثب خشية نشوب نزاع جديد بشأن قواعد الاستيراد إذا تم رفضها.

وكان مسؤول مطلع أبلغ وكالة رويترز الشهر الماضى أن حوالي 20 ألف طن فقط من شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن أوقفتها مصر لاحتوائها على بذور الخشخاش قد تم تفريغها قبل غربلتها.

وقال المصدر إن الحبوب المفرغة في ميناء سفاجا على البحر الأحمر ستُنقل إلى موانئ أخرى لغربلتها نظرا لافتقار سفاجا إلى التجهيزات الضرورية لذلك مما يشير إلى أن العملية قد تستغرق أسابيع.