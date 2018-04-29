النيابة بدأت التحقيق في حريق بإنشاءات خلفية بالمتحف الكبير

نجوى عبد العزيزقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إجراء تحقيقات عاجلة في حادث الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، في منطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصري الكبير، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وتحديد المسئولية عنه.أمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وجهات الخبرة الفنية لإجراء المعاينا

نجوى عبد العزيز

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إجراء تحقيقات عاجلة في حادث الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، في منطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصري الكبير، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وتحديد المسئولية عنه.أمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وجهات الخبرة الفنية لإجراء المعاينات الفنية اللازمة، وحصر الخسائر التي تسبب فيها الحريق وسبب اندلاعه

وانتقل فريق النيابة العامة إلى موقع الحريق،وتم اجراء المعاينات التصويرية للحادث وتم وسؤال شهود الواقعة، وذلك في سبيل تحديد سبب الحريق وتشكيل لجان فنية لتقدير قيمة التلفيات

