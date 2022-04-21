النيابة العامة: لا صحة لتعدي ضابط شرطة على مواطن بمدينة نصر

أكدت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعد ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسبِّ بمدينة نصر.

وأضافت أن حقيقة الواقعة كما هو ثابتٌ من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حولَ أولوية المرور في الطريق العام، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمة بالكوع الأيسر.

زتابعت: شهد المجني عليه في التحقيقات بأن المتهمَ ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر ادعاءه بذلك.. وجارٍ استكمال التحقيقات والإجراءات.

كتبت – نجوى عبد العزيز