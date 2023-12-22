النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس مع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الجامعة.

يأتى ذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، في كافة المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، وتبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية الثقافة القانونية للمجتمع.

مع مراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق وفقا للقوانين واللوائح النافذة، وبما يتيح لأعضاء النيابة العامة الاستفادة من البرامج والمنح الدراسية، والخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات بجامعة القاهرة.

نجوى عبدالعزيز