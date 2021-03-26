لايف

النيابة العامة تهيب بكافة الجهات عدم إصدار بيانات عن أسباب حادث قطاري سوهاج

تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوع الحادث.
المال - خاص 3:25 م, الجمعة, 26 مارس 21 3:25 م, الجمعة, 26 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج.

ووفقا لما جاء على صفحة النيابة العامة الرسمية على “فيسبوك”: إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوع الحادث.

وشهدت قرية بنهو في طهطا اليوم اصطدام قطارين، وتحركت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وكذلك باقي الأجهزة المعنية.

اقرأ أيضا  «بعد أن سطرت التاريخ في 30 يونيو 2013».. الحكومة توضح خطوات تمكين المرأة (إنفوجراف)

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قد أعلن أن الحصيلة الأولية في واقعة قطاري سوهاج 50 مصابا.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى النقل والصحة حادث قطاري سوهاج.. وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

طقس غد السبت.. مائل للبرودة واضطراب في البحر الأحمر

دعاء محمود 3:35 م, الجمعة, 26 مارس 21

الجامعة المصرية الصينية تنتهي من الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني

جهاد سالم 3:06 م, الجمعة, 26 مارس 21

الحكومة توضح حقيقة صور الهبوط الأرضي بمحيط هرم خوفو وتهديد مبنى الهرم بالانهيار

صفية حمدي 2:47 م, الجمعة, 26 مارس 21

النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث اصطدام قطاري سوهاج

المال - خاص 2:23 م, الجمعة, 26 مارس 21

وزيرة الصحة: تشكيل غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات حادث تصادم القطارين

المرسي عزت 2:05 م, الجمعة, 26 مارس 21

رئيس الوزراء يكلف المسئولين المعنيين بالتحرك فورا لموقع حادث قطاري سوهاج

صفية حمدي 2:02 م, الجمعة, 26 مارس 21