النيابة العامة تهيب بكافة الجهات عدم إصدار بيانات عن أسباب حادث قطاري سوهاج

أهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج.

ووفقا لما جاء على صفحة النيابة العامة الرسمية على “فيسبوك”: إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوع الحادث.

وشهدت قرية بنهو في طهطا اليوم اصطدام قطارين، وتحركت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وكذلك باقي الأجهزة المعنية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قد أعلن أن الحصيلة الأولية في واقعة قطاري سوهاج 50 مصابا.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى النقل والصحة حادث قطاري سوهاج.. وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.