سيـــاســة

النيابة العامة تنتهي من تأهيل المحامين العامين المرقين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وذلك لتعظيم خبراتهم الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء مهامهم الجديدة
المال - خاص 6:31 م, السبت, 11 سبتمبر 21 6:31 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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عقدت النيابة العامة دورة تدريبية تأهيلية للمحامين العامين المُرقين -من درجة رئيس نيابة من الفئة (أ) خلال الفترة من الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي حتى الثاني من سبتمبر الجاري “بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام”؛ وذلك لتعظيم خبراتهم الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء مهامهم الجديدة.

وتضمنت الدورة محاضرات ألقاها قيادات “بالنيابة العامة”، تضمنت كيفية إدارة النيابات الكلية والجزئية، والإشراف على أعمال الأعضاء والموظفين، وكيفية إدارة الدفاتر والسجلات الخاصة بأعمال “النيابة العامة”، وأعمال تنفيذ الأحكام القضائية ورعاية المسجونين.

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كما تضمنت الدورة زيارة المتدربين “الأكاديميةَ الوطنية للتدريب”، وتلقي دورات بها على مدار يومين في دعم مهارات الإدارة المتعلقة بآليات التعامل مع المواطنين، وقد التقى السادة المحامون العامون بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية حيث أثنت على التعاون البنّاء بين “النيابة العامة” والأكاديمية في مجالات التدريب البشري.

وكان النائب العام قد وجه بتطوير وتأهيل أعضاء النيابة العامة بصورة دورية في النواحي الفنية والإدارية بعقد الدورات التدريبية اللازمة لهم بالمعهد، وبتفعيل بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ للارتقاء بأدائهم ورفع كفاءاتهم.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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