سيـــاســة

النيابة العامة تقرر حبس متهم بهتك عرض صبي بالقاهرة الجديدة

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت اليومَ تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة
المال - خاص 9:58 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 9:58 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت النيابة العامة حبس متهم هتك عرض صبي لم يجاوز خمس سنوات ميلادية بالقاهرة الجديدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت اليومَ تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير فيما تُدُوِول أن الواقعة بـمنطقة القاهرة الجديدة، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا، وقد شهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها في التحقيقات.

اقرأ أيضا  بالأسماء.. الإنتربول يخطر النيابة بضبط وترحيل 3 متهمين بالتعدي على «فتاة الفيرمونت»

وبسؤال «النيابة العامة» الطفلَ المجني عليه قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.

وقد شاهدت «النيابة العامة» المقطعَ الذي تُدُوِول من تفريغ كاميرا المراقبة التي سجلته، وتبين «للنيابة العامة» من الاستعلام الوارد من «الإدارة العامة للمرور» أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له.

اقرأ أيضا  تأجيل دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزانة الدولة إلى 18 أكتوبر

وانتدبت «النيابة العامة» «الطبيبَ الشرعيَّ» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت «أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتُشدِّد «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة على ضرورةِ منع تداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان الغرض حسنًا من تداولها، فتقديمها إلى «النيابة العامة» أو جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التي تكشف عنها، أَوْلَى من عرضها على العامة من غير المتخصصين، مما يحافظ على حرمة حياة المجني عليهم وخصوصيتهم، ويضمن حسن سير العدالة وعدم المساس بسلامة التحقيقات.

اقرأ أيضا  النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة طفل ببورسعيد بسبب لعبة «بابجي»

كتبت نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

النائب العام يأمر بحبس المتهم باغتصاب سيدة بعد ثبوت نسب الطفلة

المال - خاص 4:59 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

المال - خاص 8:45 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

النيابة العامة تكشف غموض مقتل فتاتَيْن بقنا وتقرر حبس المتهم احتياطيا

المال - خاص 4:04 م, الخميس, 3 سبتمبر 20

النيابة تخلي سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة بكفالة مالية

المال - خاص 7:25 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالشروع في قتل طفل داخل عجان مخبز بأسوان

المال - خاص 4:42 م, الأحد, 16 أغسطس 20

«أسفر عن وفاة 7 مرضى».. النائب العام يأمر بالتحقيق في حريق مستشفى البدراوي بالمنتزه

المال - خاص 5:14 م, الأثنين, 29 يونيو 20