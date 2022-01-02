سيـــاســة

النيابة العامة تقدم المتهم بضرب سيدة الوراق للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة إحالة المتهم بالتعدى ضربا على سيدة وتصويرها في الوراق للمحاكمة الجنائية وذلك بعد أن انتهت من التحقيق معه. وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه…

المال - خاص 1:05 ص, الأثنين, 3 يناير 22 1:05 ص, الأثنين, 3 يناير 22

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قررت النيابة العامة إحالة المتهم بالتعدى ضربا على سيدة وتصويرها في الوراق للمحاكمة الجنائية وذلك بعد أن انتهت من التحقيق معه.

وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها.

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وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقدمته اليوم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهم الضرب العمدي والسب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، بدليل تمثل في شهادة المجني عليها، وما أيدها من تحريات الشرطة، وما تبين من المقطع المصور للواقعة المتداول.

كتبت نجوى عبد العزيز

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