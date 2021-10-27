النيابة العامة تعلن مباشرة التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة

أعلنت النيابة العامة، أنها بدأت منذ أمس الثلاثاء، مباشرة التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم.

ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها.

وأهابت النيابة بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، مؤكدةً أن النيابة العامة حريصة على مبدأ الشفافية مع المجتمع.

وستعلن النيابة حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات.

وأوضح البيان أن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، مضيفا: «إزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية».

وأكد البيان أن النيابة العامة حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات.

يشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، كانت قد تعرضت لأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.. وتخصع الوزيرة للمتابعة الدقيقة لحين استقرار حالتها الصحية.