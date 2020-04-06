النيابة العامة تعلن طرق استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا

أكدت أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن، هى من خلال إرسالة رسالة عبر تطبيق "واتس آب"، إلى الرقم: "01111755959"

أكدت النيابة العامة أنه حرصا منها على استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا خلال الفترة الراهنة، خصصت نموذجا إلكترونيا معد سابقاً بموقع “google” لاستقبالها.

وأضافت النيابة العامة، فى بيان لها، أنه تراءت لها بعض الملاحظات خلال تقديم الشكاوى الفترة السابقة، فلزم التنويه على بعض الأمور.

وأكدت أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن، هى من خلال إرسالة رسالة عبر تطبيق “واتس آب”، إلى الرقم: “01111755959”، موضحة أنه بمجرد إرسال الشاكى رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط نموذج الشكوى الإلكترونية.

وشددت النيابة على ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق واتس اب، وضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومى) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

ولفتت، إلى عدم وجود أى رقم هاتفى آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة، وإذا تعذ رعلى المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة.

وأوضحت، أنه لا يعتد بالشكاوى التى تخرج من اختصاصات النيابة العامة، وأن الرسائل التى يعتد بها يرسل لمقدمها رسالة عبر الواتس بما تم فيها، ويعتبر عدم الرد على الشاكى بذات الطريقة بمثابة استبعاد الشكوى لأنها تخرج من اختصاص النياية العامة.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنها لاتقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات النيابة.

نجوي عبد العزيز