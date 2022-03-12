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النيابة العامة تستجوب المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة

فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله، وأمرت بضبطه وإحضاره
المال - خاص 6:33 م, السبت, 12 مارس 22 6:33 م, السبت, 12 مارس 22

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تستجوب النيابة العامة المتهم بقتل طفل من ذوى الهمم بالغردقة، حيث تلقت النيابة العامة أمس بلاغًا بالعثور على جثمان طفل من ذوي الهمم – يبلغ 14 عامًا بعد تغيبه عن مسكنه منذ التاسع من الشهر الجاري، وظهور جثمانه أسفل سُلَّم عقار بمدينة الغردقة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله، وأمرت بضبطه وإحضاره، فأُلقي القبض عليه فجر اليوم لاستجوابه.

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وكانت النيابة العامة قد سألت والديْ الطفل عن ظروف تغيبه، وناظرت جثمانه، فتبينت إصابته بجرحٍ طعنيّ بالصدر، وآخر ذبحي بالعنق، وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية على جثمان الطفل المجني عليه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها.

كما عاينت النيابة العامة مسرح الواقعة ومسكن الطفل، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما بهما من آثار، وضبطت تصويرًا لآلات مراقبة بمحيط مسكن الطفل ظهر فيه ترجله في توقيت تغيُّبه بعيدًا عن مسكنه مع شخص بالغ.

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وأفادت التحريات بملابسات وكيفية ارتكاب المتهم الواقعة، وجارٍ استجواب المتهم بشأنها واستكمال التحقيقات.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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