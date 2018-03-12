النيابة العامة تخصص أرقام هواتف لتلقي البلاغات عبر الواتس أب

نجوى عبد العزيز

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أنه في إطار القرار الصادر بشأن ضبط ما يُنشر ويُبث في وسائل الإعلام المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد أو ترويع

المواطنين أو إلقاء الرعب بين الناس- فقد خصصت النيابة العامة أرقام هواتف محمولة لتلقّي البلاغات عبر الواتس أب او الرسالة القصيرة، على أن يتضمن البلاغ اسم المبلّغ وبياناته الشخصية حيث جاء نطاق القاهرة والجيزة رقم (٠١١١١٧٥٥٩٥٩), والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح (٠١١١١٧٥٥٩١٩) وطنطا والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ (٠١١١١٧٥٥٤٧٤) والدقهلية والشرقية ودمياط (٠١١١١٧٥٥٤٧٤) والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء (٠١١١١٧٥٥٢٤٥) وبنى سويف والمنيا والفيوم (٠١١١١٧٥٥٢٣٢) وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد (٠١١١١٧٥٥١١٦).