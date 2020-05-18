سيـــاســة

النيابة العامة تحيل المتهم في حادثة دهشور للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بتقديم المتهم محمد وليد فكري السيد إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتسبب خطأ في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مرضي بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور. وأوضحت نيابة أول 6 أكتوبر الجزئية أن…

المال - خاص 1:27 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20 1:27 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20

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أمرت النيابة العامة بتقديم المتهم محمد وليد فكري السيد إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتسبب خطأ في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مرضي بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور.

وأوضحت نيابة أول 6 أكتوبر الجزئية أن ذلك تم خلال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر واصطدامه بالمجني عليه بها مُحدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته.

وأشارت إلى اتهامه بقيادة مركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى وبحالة ينجم عنها الخطر، واتلافه الدراجة استقلال المجني عليه، وذلك بعد أن أكدت تحريات الشرطة هروب المتهم من مسكنه.

ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق لما نُسب للمتهم من مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطُرق خلال الفترة المقررة؛ لتقديمه متهماً بذلك إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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