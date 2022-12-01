النيابة العامة تحقّق في اختناق 11 عاملًا بشبين الكوم من أدخنة مصنع مجاور

تحقق النيابة العامة في اختناق أحد عشر عاملًا بمصنع ملابس بشبين الكوم من أدخنة مصنع مجاور.

وتوصلت تحقيقات النيابة في الواقعة -حتى ساعته- إلى اختناق أحد عشر عاملًا وعاملة بمصنع «نيدل كرافت للملابس»؛ بسبب تصاعد أدخنة كثيفة من مصنع «الصعيدي للأدخنة» المجاور، حيث شاهدت النيابة العامة من تسجيلات آلات المراقبة بالمصنع محل عمل المصابين لقطاتِ اختانقهم وفرارهم من الدخان، وسقوط إحدى العاملات بسبب الاختناق ومحاولة إسعافها.

وحمل بعضُ المصابين في التحقيقات مسئولَ مصنع «الصعيدي للأدخنة» مسئولية إحداث إصابتهم.

واستدعت النيابة العامة مدير مصنع الصعيدي للأدخنة لسؤاله، وشكلت لجنة من «جهاز شئون البيئة» للانتقال لمعاينة المصنع، وإجراء قياسات الهواء والأدخنة والغازات به بيانًا لمدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات الواجب الالتزام بها، وبيان أوجه القصور فيها، ومَا إذا كانت تُشكل أيَّ خطورة على الأرواح، وتحديد المسئول عن ذلك، وسند مسئوليته، وكانت النيابة العامة قد عاينت المصنعَ وتبينت به مدخنةً يبلغ ارتفاعها نحو عشرة أمتار.

كما ندبت النيابة العامة خبراء «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» لمعاينة المصنع، وبيان مدى وجود نواتج احتراق به، واستدعت باقي المصابين لسماع شهادتهم، وطلبت تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كتبت ـ نجوى عبد العزيز: