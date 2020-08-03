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النيابة العامة تحقق في وفاة زوجة «دكرنس».. والزوج: انتحرت ووالدا المتوفاة: قتلت

أمرت «النيابة العامة» الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة وفحص الآثار العالقة بمسرح الحادث
المال - خاص 10:53 م, الأثنين, 3 أغسطس 20 10:53 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

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أعلنت النيابة العامة ، مساء الاثنين، أنها تباشر التحقيقات التى تجريها بشأن واقعة وفاة رضا محمود بمركز دكرنس بالدقهلية.

ووفق بيان النيابة العامة ، تبينت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام تداول مواقع التواصل الاجتماعي واقعة وفاة المذكورة بإدعاء قتلها على يد زوجها ووالدته؛ فأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وكانت النيابة العامة ناظرت جثمان المتوفاة وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها بعد أن سألت الطبيب الذي استقبلها بالمستشفى وأعدَّ تقريرًا بحالتها.

وسألت «النيابة العامة» زوج المتوفاة وبعضَ ذَوِيه المقيمين جوارَه، والذين رجحوا انتحار المتوفاة بقفزها من سطح عقار مسكنها؛ إذ أكد الزوج رؤيته المتوفاة خلال انتحارها وأنها كانت غاضبةً منه يومئذٍ غيرةً مِن ادعاء مازَحَه به صديقٌ له أمامَها، وقررَتْ إحدى قريباتها أن المتوفاة أفصحت لها عن رغبتها المسبقة في الانتحار إثرَ خلافات مع زوجها ووالدته.

بينما اتهم والدا المتوفاة زوجَها ووالدتَه بقتلها على ضوء ما يعلماه من خلافات بينها وبين المذكورَيْن؛ حيث أكدت والدتها أنها علمت من نجلتها سبق تهديد زوجها لها بالقتل.

وكانت تحريات الشرطة أكدت ما بين المتوفاة وزوجها من خلافات، بينما لا تزال التحريات جاريةً لمعرفة كيفية وفاتها.

وأمرت «النيابة العامة» الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة وفحص الآثار العالقة بمسرح الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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