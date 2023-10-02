النيابة العامة تبدأ التحقيق وتنتقل إلى مكان حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق بدأ تحقيقاته على الفور حول الحريق الذى اندلع فى مبنى مديرية أمن الإسماعيليه، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية لمعاينته.

وكانت النيابة العامة قد تلقت في الرابعة والنصف فجر اليوم الإثنين، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وأسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وتشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس وجارٍ استكمال التحقيقات.

كتبت ـ نجوى عبدالعزيز: