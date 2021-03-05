النيابة العامة تبدأ التحقيقات في حادث وفاة 18 وإصابة 5 بطريق الكريمات

تباشر التحقيقات في الحادث الذى وقع بطريق الكريمات

أعلنت النيابة العامة في بيانها الصادر الآن أنها تباشر التحقيقات في الحادث الذى وقع بطريق الكريمات، ونجم عنه وفاة 18 وإصابة 5.

وانتقل فريق من النيابة العامة في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري، لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً “ميكروباص”، بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد.

تبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث، حيث انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين.

وقد ضُبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

كتبت: نجوى عبد العزيز