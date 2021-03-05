سيـــاســة

النيابة العامة تبدأ التحقيقات في حادث وفاة 18 وإصابة 5 بطريق الكريمات

تباشر التحقيقات في الحادث الذى وقع بطريق الكريمات
المال - خاص 1:02 ص, السبت, 6 مارس 21 1:02 ص, السبت, 6 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت النيابة العامة في بيانها الصادر الآن أنها تباشر التحقيقات في الحادث الذى وقع بطريق الكريمات، ونجم عنه وفاة 18 وإصابة 5.

وانتقل فريق من النيابة العامة في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري، لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً “ميكروباص”، بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد.

اقرأ أيضا  شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث طريق الكريمات

تبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث، حيث انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين.

وقد ضُبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

كتبت: نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

البرلمان العربي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

المال - خاص 9:34 م, الجمعة, 5 مارس 21

مصر تؤكد للأمم المتحدة ضرورة إطلاق مفاوضات جادة بمشاركة أطراف دولية للوصول لاتفاق حول سد النهضة

سمر السيد 8:16 م, الجمعة, 5 مارس 21

مصر تدين استمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

سمر السيد 6:35 م, الجمعة, 5 مارس 21

تأجيل انتخابات «الصحفيين» إلى 19 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني

رحاب صبحي 5:14 م, الجمعة, 5 مارس 21

اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين» تمد فتح باب التسجيل للواحدة ظهرا

رحاب صبحي 1:12 م, الجمعة, 5 مارس 21

سفارة مصر ببرلين تنظم ندوة لشرح رؤية الدولة وتوضيح آثار سد النهضة

مصطفى الجُدي 12:46 ص, الجمعة, 5 مارس 21