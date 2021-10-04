سيـــاســة

النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل «محمد عرفة» بأبو سمبل

وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة،
المال - خاص 7:08 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 7:08 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت النيابة العامة، اليوم، أنها تباشر التحقيقات فى مقتل محمد عرفة، بأبو سمبل، حيث تلقّت “النيابة العامة” بلاغًا من “مركز شرطة أبو سمبل” بالعثور على جثمان المجني عليه المدعو “محمد عرفة مندور إسماعيل” ملقى بطريق جبلي مصاب بأماكن متفرقة من جسده، وذلك بالتزامن مع ما رصدته “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام” من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبات القصاص ممن يدعى “عبد الرحمن رأفت” لتسببه في قتل المجني عليه.

اقرأ أيضا  تشكيل لجنة «قيم النواب» خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي

وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة،

حيث انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وكلَّفت “الطبيب الشرعي” بتشريحه بيانًا لسبب وكيفية الوفاة،

وعاينت “النيابة العامة” مسرح الواقعة وسألت شهودها الذين أدلوا بتفصيلات ما حدث وتعرفهم على أحد المتهمين مرتكبي الجريمة، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة،

اقرأ أيضا  ملك الأردن يتلقى أول اتصال من الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2011

فتوصلت التحقيقات لتحديد خمسة متهمين فيها، من بينهم المدعو “عبد الرحمن رأفت”، فصدر قرار “النيابة العامة” بضبطهم، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة منهم، واستجوبتهم “النيابة العامة” وأمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض الأمر على المحكمة المختصة أمرت بمد حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

اقرأ أيضا  تشريع جديد في البرلمان لحماية حقوق المصريين بالخارج حال الاعتداء عليهم جنائيا

نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التنمر لذوي الهمم

ياسمين فواز 1:52 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون تغليظ عقوبة التنمر ويحيله لمجلس الدولة للمراجعة

ياسمين فواز 1:47 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ تدابير لمواجهة الإرهاب في سيناء

ياسمين فواز 1:38 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

تشكيل لجنة «قيم النواب» خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي

ياسمين فواز 1:05 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

ننشر تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان عقب موافقة البرلمان عليه

ياسمين فواز 12:55 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

تفاصيل اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان.. اليوم

ياسمين فواز 11:57 ص, الأثنين, 4 أكتوبر 21