النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل «محمد عرفة» بأبو سمبل

وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة،

أعلنت النيابة العامة، اليوم، أنها تباشر التحقيقات فى مقتل محمد عرفة، بأبو سمبل، حيث تلقّت “النيابة العامة” بلاغًا من “مركز شرطة أبو سمبل” بالعثور على جثمان المجني عليه المدعو “محمد عرفة مندور إسماعيل” ملقى بطريق جبلي مصاب بأماكن متفرقة من جسده، وذلك بالتزامن مع ما رصدته “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام” من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبات القصاص ممن يدعى “عبد الرحمن رأفت” لتسببه في قتل المجني عليه.

وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة،

حيث انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وكلَّفت “الطبيب الشرعي” بتشريحه بيانًا لسبب وكيفية الوفاة،

وعاينت “النيابة العامة” مسرح الواقعة وسألت شهودها الذين أدلوا بتفصيلات ما حدث وتعرفهم على أحد المتهمين مرتكبي الجريمة، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة،

فتوصلت التحقيقات لتحديد خمسة متهمين فيها، من بينهم المدعو “عبد الرحمن رأفت”، فصدر قرار “النيابة العامة” بضبطهم، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة منهم، واستجوبتهم “النيابة العامة” وأمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض الأمر على المحكمة المختصة أمرت بمد حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

نجوى عبد العزيز