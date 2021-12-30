سيـــاســة

النيابة العامة تأمر بضبط المتهم في واقعة التعدي على سيدة ضربًا وتصويرها بالوراق

توصلت تحريات الشرطة لصحة الواقعة
المال - خاص 11:47 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 11:47 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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شكت سيدة زوج شقيقتها للنيابة العامة بسبب تعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها.

وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وسألت النيابة المجني عليها فشهدت أن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها بالطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدمت وحدة تخزين حوت المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات.

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وتوصلت تحريات الشرطة لصحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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