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النيابة العامة تأمر بحبس متهم لاعتدائه على سيدة وابنيها في مدينة السلام

وذلك بعد انتشار مقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء شخص على سيدة بالضرب
المال - خاص 9:48 م, الجمعة, 18 يونيو 21 9:48 م, الجمعة, 18 يونيو 21

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قررت النيابة العامة حبس متهم بالاعتداء على سيدة وابنيها بحى مدينة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت انتشار مقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء شخص على سيدة بالضرب، وتزامن ذلك مع تقديم المجني عليها بلاغًا ضدَّ المتهم أوضحت فيه أن سبب اعتدائه عليها مطالبته إيَّاها بقيمة إيجار حانوت ملكه، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.

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وسألت «النيابة العامة» المجني عليها -43 سنة- وابنيْها فشهدوا بأن المتهم وابنيْه اعتدوا عليهم أمام مسكنهم إثرَ مشادَّة دارت بينهم بشأن، مطالبة المتهمِ المجنيَّ عليها بإيجار الحانوت المشار إليه، وقد طالعت «النيابة العامة» التقارير الطبية بشأن إصابات المجني عليهم، وكذا أطلعتهم على المقطع المتداول فشهدوا أنه لجزء من ذلك الاعتداء الذي وقع من المتهمين، وسألت «النيابة العامة» شهود الواقعة فأكدوا ذات رواية المجني عليهم.

وضُبِط المتهم فاستجوبته «النيابة العامة» فيما نُسب إليه من استعراضه القوة واستخدامه العنف ضد المجني عليها وابنيْها بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض سلامتهم للخطر، وذلك بالاعتداء عليهم بالضرب وإحداث إصاباتهم الثابتة بالتقارير الطبية، فأنكر الاتهامات وادَّعى أن ظهوره في المقطع المتداول كان أثناء تعديه على زوجته لمحاولتها التدخل في الخلافات المالية بينه وبين المجني عليها، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة اعتداء المتهم على المجني عليهم، فأمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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