النيابة العامة تأمر بحبس قائد حافلة رحلات انقلبت فى ترعة السلام

أمرت النيابة العامة بحبس قائد حافلة رحلات أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب خطأ بإهماله ورعونته في وفاة أربعة أطفال على إثر انقلابها بترعة السلام، وأمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة، وقد أكدت التحقيقات أن عدد المتوفين أربعة فقط، ولا يوجد أي مفقودين.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا مساء أمس الأربعاء بانقلاب الحافلة بترعة السلام مما أسفر عن وفاة أربعة أطفال كانوا يستقلونها برفقة ثلاثة وعشرين آخرين من أقرانهم في رحلة إلى إحدى الحدائق نظمها مكتب لتحفيظ القرآن بالجمالية، إذ انقلبت بهم الحافلة في الترعة خلال عودتهم؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

حيث انتقلت لمكان الحادث وعاينته، وسألت عددًا ممن نجوا بالحافلة فشهدوا أن قائدها تفاجأ بأحد المطبات حال سيره وسقطت الحافلة بالترعة خلال تفاديه، بينما استجوبت النيابة العامة قائد الحافلة -البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا- فقرر أنه تفاجأ باختلال عجلة القيادة من يديه لانقطاع شيء فيها، مما أفقده السيطرة عليها، وانقلبت الحافلة لذلك في الترعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وأمرت بفحص الحافلة وإعداد تقرير فني مفصل بحالتها ومدى سلامتها للسير واستيفائها للشروط، وجارٍ استكمال التحقيقات.

نجوى عبدالعزيز