سيـــاســة

النيابة العامة تأمر بحبس الطفل المتعدي على طالب مدرسة ديرب نجم

أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا المزاح مع المجني عليه
المال - خاص 8:58 م, الخميس, 24 مارس 22 8:58 م, الخميس, 24 مارس 22

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أمرت النيابة العامة بحبس الطفل المعتدى على الطالب محمود بمدرسة بديرب نجم، حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغ يوم الأحد الماضي، بدخول طالب بالصف الأول الثانوي للمستشفى يعاني من نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب إثرَ تعدي زميله عليه ضربًا بالمدرسة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت ذوي المجني عليه ومدير مدرسته وبعض المعلمين بها وثلاثة طلاب من زملائه، وبالاستعلام عن حالة المجني عليه من المستشفى تبين أنه لا يمكن استجوابه.

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وقد توصلت التحقيقات من حاصل أقوال الشهود إلى نشوب مشادّة بين المجني عليه وزميله المتهم الذي جاوز عمره خمسة عشر عامًا، فبادر الأخير بركل المجني عليه، فسقط على أثر ذلك ليرتطم بمنضدة ويفقد وعيه، واتخذت النيابة العامة إجراءات إخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، وكلفت الشرطة بالتحري، فتوصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما روَى شهودها.

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واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا المزاح مع المجني عليه، فأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه 15يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كتبت : نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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