النيابة العامة تأمر بحبس الصيدلانية المتهمة في واقعة وفاة الطفلتين

قررت النيابة العامة حبس الصيدلانية المتهمة فى واقعة وفاة الطفلتين إيمان وساجدة بمينا البصل 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها، وفق بيان للنيابة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في 4 أكتوبر الجاري بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

ووجه النائب العام اتهام إلى الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.



وكان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

كتبت نجوى عبد العزيز