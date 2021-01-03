سيـــاســة

«النيابة العامة» تأمر بحبس اثنين تنمرا على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بكفر صقر

أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات
المال - خاص 11:33 م, الأحد, 3 يناير 21 11:33 م, الأحد, 3 يناير 21

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وافق المستشار حماده الصاوى النائب العام على قرار النيابة الصادر بحبس 2 تنمرا على احد ذوى الاحتيا جات الخاصة بكفر صقر.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول صور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص مُعلَّق بجدارِ عقارٍ تحت الإنشاء للسخرية منه والتنمر عليه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

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وكانت مباحث مركز شرطة كفر صقر رصدت الصور المذكورة، وأسفرت تحرياتها عن تحديد شخصين صوَّراها ونشراها، وتحديد شخصِ المجنيِّ عليه الذي تبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبسؤال والده «بالنيابة العامة» قرَّر أنَّ المتهميْنِ استوقفا المجنيَّ عليه واصطحباه إلى عقار تحت الإنشاء ليسخرا منه بتعليقه من ملابسه على مسمار بجدار العقار وتصويره في تلك الحالة، وأنهما تعديا عليه بالضرب ونشرا صوره بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقد شهد المجني عليه بذات المضمون في التحقيقات.

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وباستجواب النيابة العامة المتهمين أقرَّا بارتكابهما الواقعة على نحو شهادة المجني عليه ووالده بقصد المزاح معه، وأن أحدهما نشر الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.

و أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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