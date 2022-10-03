النيابة الإدارية تفتح التحقيق في حادث سقوط تلميذة من الطابق الثالث

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة سيد الشهداء الابتدائية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، أثناء اليوم الدراسي اليوم وذلك عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة.

وكلفت النيابة الإدارية بالجيزة وذلك بإشراف المستشار كامل حنفي مدير النيابة، بسرعة إجراء التحقيقات في الواقعة والعرض فور انتهاء التحقيقات.

وانتقل فريق التحقيق برئاسة المستشار محمد حميدة، وعضوية كلٍ من المستشار ياسر الهواري، والمستشار محمد طارق، لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة وسؤال المختصين بالمدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كتبت نجوى عبد العزيز