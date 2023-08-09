النيابة الإدارية تعاين موقع حريق ورشة تصنيع أثاث بدمياط

أجرت النيابة الإدارية بدمياط اليوم معاينة لموقع الحريق الذي شَبَّ أمس بورشة تصنيع أثاث بقرية غيط النصارى التابعة لمركز مدينة دمياط بمحافظة دمياط.

وشكل المستشار قمر فايد مدير النيابة الإدارية بدمياط فريقً من أعضاء النيابة وتكليفه بالانتقال لموقع العقار الكائن به الورشة محل الحادث وإجراء المعاينة صباح اليوم.

تبين من المعاينة أنه حوالى الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الثلاثاء، شَبَّ حريق بورشة نجارة تتوسط عقارين ملاصقين لها وملحق بها مخزن للأخشاب، وامتد الحريق إلى العقارين المجاورين حيث التهمت النيران ستة وحدات سكنية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وتولت النيابة الإدارية بدمياط- القسم الثاني التحقيق، وقرر محمد إبراهيم شهاب الدين رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى محل الحريق، للوقوف على أسباب الحادث، وبيان الأضرار التي وقعت جراء الحريق، وبحث مدى توافر اشتراطات الترخيص والسلامة والصحة المهنية.. وجار استكمال التحقيقات.

كتبت – نجوى عبدالعزيز