النيابة الإدارية تعاين العقار المنهار بحدائق القبة

كلف المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بإجراء معاينة لموقع العقار الكائن برقم ٣ شارع “بواقين عوض” التابع لحي حدائق القبة ، والذي انهار بأكمله صباح اليوم مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين.

وترأَسَ المستشارحسام الطحاوي مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة فريقًا من أعضاء النيابة ضم منى رشيد رئيس النيابة، ونجلاء عزمي وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار.

تبين من المعاينة: أن العقار مكونًا من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ٦ / ٩ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة إثنين آخرين.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرةالتحقيق، حيث قررت منى رشيد رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار ، مع استدعاء كلاً من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي.

وجار استكمال التحقيقات.

كتبت – نجوى عبدالعزيز