النيابة الإدارية تؤكد تلقيها شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، أنها تتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال البريد الإلكتروني أو الواتس آب أو الفاكس أو الخط الساخن أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.

جاء تأكيد الهيئة على ذلك بمناسبة حلول اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون موافقًا للتاسع من ديسمبر من كل عام، وإيمانا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة لدور المواطن الإيجابي في مكافحة الفساد- وهو ما حرصت على إبرازه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030.

وأن النيابة الإدارية تؤكد تلقيها شكاوى المواطنين من خلال قنواتها المختلفة عبر الآليات المنوه عنها بالبيان المرفق.

كتبت – نجوى عبد العزيز