النيابة الإدارية تأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في تعدي مدرس على طالب إعدادي بآلة حادة

أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات

أعلنت النيابة الإدارية أنها تباشر التحقيقات في شكوى ولي أمر طالب بإحدى المدارس الإعدادية بأشمون، وذلك حيال قيام أحد المدرسين بالمدرسة بالتعدي على نجله باستخدام أداة حادة وإحداث جرح قطعي بوجه نجله، وذلك خلال اليوم الدراسي وبمقر المدرسة يوم الإثنين الموافق 1/11/2021.

وقام المستشار سعد الدسوقي، مدير نيابة أشمون الإدارية، بقيد البلاغ بالقضية رقم 665 لسنة 2021، وإحالتها لأحمد حمدي وكيل النيابة، لمباشرة التحقيقات.

وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.

كتبت: نجوى عبدالعزيز