النويس الإماراتية تعرض 5.8 سنت لشراء الطاقة من أول محطة فحم

عمر سالم:كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة النويس الإماراتية تقدمت بسعر شراء الطاقة من مشروع الفحم الذى ستنفذه الشركة الإماراتية بمنطقة عيون موسى يصل إلى 5.8 سنت دولار لكل كيلووات/ ساعة.وأضافت المصادر، فى تصريحات، لـ»المـال»، أن السعر يعد مرتفعًا لأنه يوازى

عمر سالم:

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة النويس الإماراتية تقدمت بسعر شراء الطاقة من مشروع الفحم الذى ستنفذه الشركة الإماراتية بمنطقة عيون موسى يصل إلى 5.8 سنت دولار لكل كيلووات/ ساعة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات، لـ»المـال»، أن السعر يعد مرتفعًا لأنه يوازى نحو 102 قرش لكل كيلووات/ ساعة، ولا سيما أن متوسط سعر إنتاج الكيلووات/ ساعة من الطاقة التقليدية «الغاز» يصل لنحو 86 قرشًا، كما أن الشركة القابضة لم تناقش السعر، الذى أنه تم تقديمه بشكل مبدئى.

وأوضحت أن أغلب بنود المشروع والمفاوضات الفنية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة النويس الإماراتية شبه منتهية، لكن ما زال التفاوض حول بنود الضمانة المالية والتكنولوجيا التى ستستخدم وتخصيص الأرض التى سيقام عليها المشروع، بالإضافة إلى العمر الزمنى للمشروع.

وستنفذ الشركة الإماراتية المشروع مقابل أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتَجة من المشروع. وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم، بقدرة إجمالية تصل إلى 2650 ميجاوات، بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وإنتاج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب يوميًّا.

وذكرت المصادر أن «الكهرباء» لن تستورد الفحم، أو تنشئ موانئ استيراده، وإنما يلتزم المستثمر باستيراد وتخزين وإنشاء موانئ للفحم، على أن تطبق المعايير الأوروبية، والالتزام بها على محطات الفحم.

وتوقَّعت أن تحدث انفراجة، نهاية العام الحالى، من جانب الحكومة، ممثلة فى الانتهاء من بند التحكيم الخاص بالمشروع، ولا سيما أن المفاوضات وإصدار الضمانة المالية الخاصة بالمشروع على بند التحكيم، بعد موافقة الحكومة على مشروعات تعريفة شراء الطاقة على التحكيم الدولى للشركات.

فى سياق أخر كشفت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تلقت أمس، عروض 3 تحالفات عالمية؛ للمنافسة على مشروع إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6000 ميجاوات.

وتضم العروض المقدَّمة عرضًا منفردًا لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية، وآخر من تحالف هيتاشى، وميتسوبيشى، والعرض الثالث تقدمت به شركات صينية، لم يفصح المصدر عن أسمائها.

وأضافت أن تحليل العروض المتقدمة يستغرق شهورًا، بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع، ولا سيما أنه يعد الأول من نوعه، كما لفتت إلى الموافقة على ترحيل كل مشروعات الخطة الخمسية 2022 / 2017، إلى الخطة الخمسية اللاحقة، إذ إن تنفيذ مشروع الحمراوين يستغرق 7 أعوام، ومن المرتقب الانتهاء منه بحلول 2025.

وأفادت المصادر بأنه سيتم التعاقد مع مكتب تراكتبيل البلجيكى، الاستشارى الخاص بالمشروع، فيما سيتم تحليل العروض بالتعاون مع الشركة.

وتخطط وزارة الكهرباء لإنتاج 7000 ميجاوات من محطات تعمل بالفحم بحلول 2025، بجانب المشروع المزمع تنفيذه من جانب شركة النويس الإماراتية، كما تسعى للانتهاء من مراجعة التعاقد معها خلال العام الحالى، والبدء فعليًّا فى التنفيذ منتصف العام المقبل، فى إطار الخطة التى تستهدف وزارة الكهرباء تنفيذها حتى 2035.