النويس الإماراتية تشترط الحصول على الضمانة لتحديد تعريفة شراء الطاقة

مصادر: توقعات بانفراجة مرتقبة فى المفاوضات نهاية العامالمال ـ خاصقال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركة النويس الإماراتية اشترطت الحصول على الضمانة الخاصة بمشروع الفحم الخاص بها، لتقديم تعريفة شراء الطاقة من المشروع لوزارة الكهرباء.وأضاف لـ«المـال»، أن وزارة الك

مصادر: توقعات بانفراجة مرتقبة فى المفاوضات نهاية العام



المال ـ خاص

قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركة النويس الإماراتية اشترطت الحصول على الضمانة الخاصة بمشروع الفحم الخاص بها، لتقديم تعريفة شراء الطاقة من المشروع لوزارة الكهرباء.

وأضاف لـ«المـال»، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طلبت من الشركة الإماراتية، تحديد سعر شراء الطاقة من محطة كهرباء تعمل بالفحم، التى ستنفذها الشركة فى منطقة عيون موسى، تمهيداً لدراسة السعر، والتعاقد على المشروع، وردت الشركة بضرورة انتهاء «الكهرباء» من الضمانة وتقديمها أولاً.

وأوضح أن الشركة الإماراتيه تحدثت شفهياً عن سعر استرشادى، لكنه مرتفعًا، وتسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر للتفاوض شفهياً بشأن السعر، كما توقع المصدر أن يطبق السعر الذى يحدد من مشروع الفحم بمنطقة الحمراوين على محطة النويس الإماراتية.

ﻭﻛﺎن مجلس الوزراء، وافق ﻋﻠﻰ إنشاء محطة كهرباء ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ، بقدرة ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ تصل إلى 2650 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ، وﺇﻧﺘﺎﺝ 4500 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻳﻮﻣﻴًّﺎ.

وأوضح ﺃﻥ «الكهرباء» ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﻔﺤﻢ، ﺃﻭﺗﻨﺸأ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ وإنشاء ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻟﻠﻔﺤﻢ، ﻋﻠﻰﺃﻥ ﺘتطبق ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﻢ.

وقال المصدر، إن اللجنة المشكلة من مسئولى الكهرباء، وممثلى «النويس» ومكتب الاستشارات الأمريكى «بلاك آند فيتش»، يتباحثون أسبوعيًا للوصول إلى اتفاق.

وتوقع المصدر أن تحدث انفراجة نهاية العام الجارى، من جانب الحكومة، ممثلة فى الانتهاء من بند التحكيم الخاص بالمشروع، لا سيما أن المفاوضات وإصدار الضمانة المالية الخاصة بالمشروع على بند التحكيم، بعد موافقة الحكومة على مشروعات تعريفة شراء الطاقة على التحكيم الدولى للشركات.

فى سياق مختلف، كشفت المصدر عن أنه من المرتقب الانتهاء من تحليل 3 عروض عالمية، متقدمة للمنافسة على مشروع إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6000 ميجاوات خلال الربع الأول من العام المقبل 2018.

وتضم العروض المقدمة عرضًا منفردًا لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية، وآخر من تحالف هيتاشى، وميتسوبيشى، والعرض الثالث تقدمت به شركات صينية، لم يفصح المصدر عن أسمائها.

وأضاف أن تحليل العروض المتقدم يستغرق شهورًا، بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع، لا سيما أنه يعد الأول من نوعه، كما لفت إلى الموافقة على ترحيل كل مشروعات الخطة الخمسية 2022/2017، إلى الخطة الخمسية اللاحقة، لا سيما أن تنفيذ مشروع الحمراوين يستغرق 7 أعوام، ومن المرتقب الانتهاء منه بحلول 2025.

وأوضح أن الوزارة لم تتعاقد حتى الآن مع مكتب تراكتبيل البلجيكى، الاستشارى الخاص بالمشروع، فيما يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية للعقد.

وتخطط وزارة الكهرباء لإنتاج 7000 ميجاوات من محطات تعمل بالفحم بحلول 2025، بجانب المشروع المزمع تنفيذه من جانب شركة النويس الإماراتية، كما تسعى للانتهاء من مراجعة التعاقد معها خلال العام الحالى، والبدء فعليًّا فى التنفيذ منتصف العام المقبل، فى إطار الخطة التى تستهدف وزارة الكهرباء تنفيذها حتى 2035.

