النولون يشعل أسعار الفاكهة والخضراوات.. والصعيد الأكثر تضرراً

الصاوي أحمدتشهد بعض أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعات ملحوظة، خلال الأيام الراهنة، ظهرت بشكل كبير فى الصعيد، متأثرة بقرار زيادة أسعار الوقود.من أبرز الأصناف التى زاد سعرها الموز، والتفاح، والليمون، والخيار على صعيد الخضروات.كشفت جولة قامت بها «المال» فى أسواق الجيزة، عن زيادة



الصاوي أحمد

تشهد بعض أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعات ملحوظة، خلال الأيام الراهنة، ظهرت بشكل كبير فى الصعيد، متأثرة بقرار زيادة أسعار الوقود.

من أبرز الأصناف التى زاد سعرها الموز، والتفاح، والليمون، والخيار على صعيد الخضروات.

كشفت جولة قامت بها «المال» فى أسواق الجيزة، عن زيادة سعر كيلو الموز إلى 8.5 جنيه بدلا من 7.5 قبل ارتفاع أسعار الوقود، كما قفز كيلو التفاح إلى 10 جنيهات بدلا من 8 ، متأثيرًا بزيادة نولون النقل، لا سيما وأن كميات كبيرة من تلك الأصناف توريدها من مناطق بعيدة فى الصعيد والبحيرة .

قفز سعر الخيار من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو الليمون بين 30 و40 جنيهًا، فى مقابل 20 جنيها قبل الزيادة، لعدم وجود معروض كاف منه فى الأسواق،لا سيما وأن موسم حصاده يبدأ فى أغسطس المقبل، فضلا عن ارتفاع تكلفة نقله بسبب زيادات الوقود الأخيرة.

رغم أن محافظات الوجه البحرى تعانى حاليا من تلك الارتفاعات، إلا أن معاناة الصعيد ومحافظاته أكبر، لا سيما مع بعد المسافة بينهم وبين مصادر توريد الخضر والفاكهة.

أكد عدد من تجار الخضراوات والفاكهة فى أسواق محافظة الأقصر، أن غالبية الخضراوات والفاكهة جلبها من محافظات الوجه البحرى، وبالتالى تتضاعف عليهم تكلفة النقل.

بحسب التجار، يبدأ سعر كيلو العنب فى الصعيد من 10 جنيهات مقابل 6.5، والفلفل 6.5 مقابل 5 جنيهات، والبامية 20 جنيها مقابل 10 جنيهات والبطاطس 6.5 مقابل 5 جنيهات فى محافظات الوجه البحرى، والطماطم 5 جنيهات بدلا من 3.5 فى باقى المحافظات.

أكد التجار أن سعر تكلفة “النولون” من الأقصر لسوق العبور والعكس تبلغ 2500 جنيه، للسيارة النصف نقل بينما وصلت تكلفة السيارة نفسها -نصف نقل – من البحيرة 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه، قبل الزيادة، بينما سجل سعر النولون للسيارة الربع نقل من وادى النطرون لسوق العبور 600 جنيه بدلا من 400 جنيه فى الحمولة الواحدة، قبل زيادات الوقود .

بحسب أسعار الأحد سجل كيلو الطماطم 3.5 جنيه، والخيار 8 جنيهات، والفلفل البلدى /الرومى من 5 إلى 6 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون 24جنيها .

يبلغ سعر الكوسة 5 جنيهات والثوم 14 جنيهًا، والباذنجان 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات، والبامية 10 جنيهات.

على صعيد الفاكهة تراوح كيلو العنب بين 6.5 إلى 10 جنيهات، والتفاح البلدى بين 6.5 إلى 10جنيهات، والمستورد بين 17 إلى 20 جنيها، والموز ارتفع إلى 8.5 جنيه بدلا من 6.5 و7 جنيهات، والمانجو من 15 جنيها، والبلح من 8 إلى 12 جنيها، والكنتالوب بين 4 إلى 5 جنيهات.