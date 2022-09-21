«النولون البحرى» و«الدولار» يشعلان تقاوى البطاطس الأوروبية

بدأت وزارة الزراعة ممثلة فى اتحاد مصدرى ومنتجى الحاصلات البستانية تلقى حجوزات تقاوى البطاطس المستوردة من الأنواع ذات المنشأ الأوروبى من هولندا والدنمارك وأسكتلندا وألمانيا على أن تصل هذه الأصناف فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

يذكر أن العروة الصيفية للبطاطس تتم زراعتها فى ديسمبر ويناير من كل عام، ويتم حصادها فى مايو المقبل وهى الموسم الرئيسى لزراعة البطاطس فى مصر.

وكشفت مصادر مسئولة فى قطاع الزراعة أن ما تشهده السوق من ارتفاعات لسعر الدولار والطاقة سيؤثران على سعر تداول التقاوى فضلا عن الجفاف فى أوروبا والتضخم الذى ضغط على مصروفات وتكاليف الزراعة عالميا.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن حجز التقاوى المستوردة بدأ، ومن شروطه سداد 3000 جنيه كتأمين للطن حيث يتم سداد 150 جنيها عن كل شيكارة ذات وزن 50 كجم، كما يتم التقديم فى فرعى الاتحاد بالقاهرة والمنيا.

ومن ضمن الأوراق المطلوبة صورة البطاقة الشخصية والحيازة الزراعية للحاجز، مضيفين أن ارتفاع سعر البترول سوف يساهم فى زيادة تكلفة النقل والتشغيل وبالتالى ستشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا.

من جانبه، أكد أحمد الشربينى رئيس جمعية منتجى البطاطس لـ«المال» أن متوسطات أسعار طن البطاطس المعتمدة المعدة كتقاوى ستقفز إلى 30 ألف جنيه للطن على الأقل بدلا من 22 ألفا خلال العام الماضى مع ارتفاع سعر الدولار من 15.70 جنيه العام الماضى إلى ما يقرب من 20 جنيها حاليا، حيث اقترب فارق العملة من حاجز الـ 25 % وهو ما يؤثر على سعر التقاوى.

يذكر أن التقاوى المتعاقد عليها حاليا والمستوردة من أوروبا، تتم زراعتها فى ديسمبر ويناير وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام، كما يتم الاعتماد على المنتج من زراعتها فى موسمين تاليين خلال نفس العام الأول يزرع فى يوليو «العروة النيلى»، والثانى يزرع فى سبتمبر «العروة الشتوى».

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة البطاطس العام المقبل نصف مليون فدان.

وأوضح «الشربينى» أن السبب الثانى للزيادة هو ارتفاع قيمة “ النولون البحرى “من 50 دولارا للطن إلى 100 بما يقارب 2000 جنيه مشتملا لبند النقل فقط وهو تكلفة الشحن على السفن من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول.

ورجح أن تستقر مساحة محصول البطاطس عند نصف مليون فدان فقط مع تزايد الاهتمام الرسمى بمحصول القمح حيث تم رفع سعر توريده إلى 1000 جنيه كسعر استرشادى.

واستقبلت مصر طبقا لمصادر بوزارة الزراعة الموسم الماضي 139.5 ألف طن تقاوى بطاطس من المناشيء الأوروبية المعتمدة للاستيراد خلال العام الماضى، مشيرة إلى رفض 900 طن لعدم مطابقتها للمواصفات، منذ فتح باب الاستيراد وحتى نهاية يناير الماضى لـ 76 صنفا معتمدا.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع المساحة بنسبة ضئيلة مع إضطرار المزارعين لزراعة المحصول نتيجة انخفاض محاصيل الخضراوات الأخرى.

وأكد محمد فرج عضو جمعية منتجى البطاطس أن الفترة الحالية تشهد زراعة البطاطس الشتوية فى المنيا ومركز منوف بالمنوفية وعدد من المناطق فى الشرقية، مشيرا إلى أن موعد طرح هذه العروة والحصاد فى نوفمبر المقبل.

وأضاف أن مساحة هذه العروة الشتوية التى يتم زراعته حاليا بتقاوى محلية ستصل إلى 50 ألف فدان فى جميع المحافظات.

من جانبه، أوضح علاء سيد تاجر بسوق العبور أن سعر طن البطاطس فى سوق العبور يسجل 7000 جنيه، وللمستهلك يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاعات نتيجة الاعتماد على هذه الأصناف كتقاوى.

وأضاف أن الفترة المقبلة تشهد ثباتا أو ارتفاعات فى أسعار البطاطس المتداولة فى السوق المحلية نظرا لتعطش السوق وتوجه كميات كبيرة نحو التصدير.

وطبقا لتقدير صادر عن وزارة الزراعة مؤخرا، تم تصدير 831 ألفا و696 طن بطاطس لأول مرة.