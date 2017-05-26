النور: حادث المنيا يستهدف إشعال الفتنة بالبلاد

استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، حادث المنيا الإرهابي البشع، مشيرًا إلى أن هذا العمل الإجرامي لا يمكن أن يقوم به إنسان لديه ذرة من انتماء لدين أو وطن.

وأشار مخيون، في بيان صادر، اليوم الجمعة، إلى أن حادث المنيا عمل إجرامي خسيس بكل المقايسس يستهدف إشعال الفتينة في البلاد، وإحداث حالة من عدم استقرار بالدولة المصرية وتماسكها ومحاولة للعبث بمصير الوطن ومستقبله، وهذا يستدعى من أبناء الوطن جميعًا توخى الحذر واليقظة، حتى لا ينال هؤلاء المجرمون ما يريدون.