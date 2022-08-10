النوران للسكر: حزمة من القرارات والحوافز لزيادة مساحات البنجر

◗❙بدوى: مؤشرات إيجابية فى نتائج أعمال الشركة

كشف خالد بدوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر «النوران» عن اتخاذ مجموعة من الحوافز والإجراءات لتشجيع الفلاح على زراعة البنجر لتوفير متطلبات المصانع، بعد التوقعات بانخفاض إقبال المزارعين عليها بسبب التوجه نحو زراعة القمح للاستفادة من الدعم الحكومى الموفر للأخير.

وأضاف لـ«المال» أن تلك الحوافز تشمل رفع سعر طن البنجر عند التسليم وتوفير الأسمدة ومبيدات للمزارع، إضافة إلى تسهيل عملية نقل المحصول، ومكافأة خاصة لجودة المحصول وحوافز أخرى بهدف تشجيع نمو زراعة البنجر لتلبية احتياجات المصانع.

وذكر أن «النوران للسكر»، تعمل بالطاقة القصوى حاليا بقدرات إنتاجية تصل إلى 12 ألف طن يوميا خلال موسم البنجر، إذ لا يوجد تصور حالى لزيادة خطوط الإنتاج أو رفع المعدلات الإنتاجية عن ذلك الحد، مؤكدا على نجاح إجراءات إنهاء تسوية جميع المديونيات على الشركة مؤخرا.

وأوضح، أنه جار العمل على التخفيف من الضغوط المتوقعة خلال الموسم المقبل على حجم المساحات المنزرعة من البنجر، وإعداد إستراتيجية لدعم الفلاح وتشجيعه على زراعة البنجر وتوفير العديد من الإغراءات، إذ يبدأ موسم زراعة البنجر فى أغسطس وسبتمبر من كل عام.

وأضاف أن خطة عمل الشركة لا تتضمن الحصول على قروض بنكية خلال الفترة المقبلة والعمل على التمويلات الذاتية، متوقعا ظهور نتائج الأعمال والملامح الرئيسية مطلع سبتمبر المقبل، إذ تشير إلى تحقيق مؤشرات إيجابية على المستوى العام.

يشار إلى أن «النوران» انتهت من إعادة جدولة مديونيات بنكية بقيمة 4 مليارات جنيه، مستحقة لصالح 13 بنكا أبرزها «مصر» و«القاهرة» و«المصرى الخليجى».، بحسب تصريحات خالد بدوى لـ«المال» فى فبراير الماضي.

يذكر أن الشركة الشرقية لصناعة السكر – شركة مساهمة مصرية- تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول البنجر وتصدره، وتبلغ الطاقة التشغيلية لمصنعها 1.6 مليون طن سنويا، تنتج منها 220 ألف طن سكر أبيض، بالإضافة إلى 96 ألف طن أعلاف حيوانية، و87 ألف طن مولاس، وتسعى الشركة لتصدير هذه المنتجات.

وبلغت إنتاجية مصر من سكر البنجر الموسم المنتهى فى يونيو الماضى 1.6 مليون طن بينما سجلت إنتاجية سكر القصب 860 ألف طن، وتصل نسبة الاستهلاك السنوى 3.2 مليون طن.