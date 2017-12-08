النوران للسكر تفاوض الحكومة على تخصيص أراض لزراعة البنجر

الشركة تستهدف تنفيذ توسعات بقيمة 120 مليون دولارشرم الشيخ- أحمد عاشورقال المهندس أشرف محمود، رئيس شركة النوران للسكر، إن شركته تتفاوض مع الحكومة المصرية فى الوقت الحالي لتخصيص أراض للشركة لزراعتها بمحصول بنجر السكر؛ لتغذية مصنع السكر الذى تمتلكه الشركة.وأضاف، فى تصريحات صحفية، على هامش م

الشركة تستهدف تنفيذ توسعات بقيمة 120 مليون دولار شرم الشيخ- أحمد عاشور





قال المهندس أشرف محمود، رئيس شركة النوران للسكر، إن شركته تتفاوض مع الحكومة المصرية فى الوقت الحالي لتخصيص أراض للشركة لزراعتها بمحصول بنجر السكر؛ لتغذية مصنع السكر الذى تمتلكه الشركة.





وأضاف، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى مؤتمر إفريقيا 2017، أن شركة النوران هى إحدى الشركات الرائدة في مجال زراعة وتجارة السكر بمصر والشرق الأوسط، إذ تمتلك أول مجمع متكامل لسكر البنجر، مرورًا بمراحل الزراعة والصناعة والتجارة، إلى جانب أن لديها تاريخًا طويلًا من النجاحات فى السوق المصرية يمتد لأكثر من 24 عامًا في مجال تجارة السكر.





وتابع: يمتد مشروع النوران للسكر المتكامل على مساحة تصل إلى 1,8 مليون متر، ويقع مصنع النوران للسكر في محافظة الشرقية بجوار ترعة الإسماعيلية ويتوسط 3 من أهم الموانئ المصرية “دمياط وبورسعيد والعين السخنة”، لافتًا إلى أن مصنع النوران هو الوحيد لإنتاج السكر فى شرق الدلتا، كما أنه أقرب مصنع سكر للقاهرة وجميع المحاور الأساسية للمدن الحيوية، مما يوفر ميزات تنافسية عالية.





وذكر محمود أن استثمارات مجمع النوران المتكامل لإنتاج سكر البنجر 3,5 مليار جنيه للمرحلة الأولى، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن سنويًّا، بالإضافة إلى 300 ألف طن سنويًّا من السكر الخام المكرر، فيما تبلغ الطاقة الإجمالية لمصنع النوران 1,2 مليون طن سكر سنويًّا، وذلك مع اكتمال مراحل الإنتاج الأربع بحلول عام 2022.