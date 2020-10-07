«النوبارية للسكر» تسحب مليار جنيه من البنوك لتغطية تكاليف الإنتاج

كشف المهندس حسن كامل رئيس شركة النوبارية للسكر عن حصولها على مليار جنيه (سحب على المكشوف) من بنوك محلية لتغطية احتياجات ومصاريف التشغيل خلال العام الجارى.

وقال فى تصريحات لـ«المال» إن حركة البيع فى المصانع المحلية تحركت خلال الفترة الماضية بشكل جيد فى أعقاب إعلان تمديد وقف استيراد السكر.

وأضاف أن شركته باعت 60 ألف طن خلال العام الجارى من بينها 25 ألفا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتم طرحها فى المجمعات الاستهلاكية ، ليتبقى لديها 100 ألف طن إجمالى المخزون.

يشار إلى أن القابضة للصناعات الغذائية طلبت فى سبتمبر الماضى من مصانع بنجر السكر الحكومية شراء 440 ألف طن ضمن خطة لتعزيز مخزونها من السكر الحر، وسحب المتراكم فى المصانع المنتجة.

وتسعى شركات السكر لتعويض خسائرها وزيادة مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، من خلال تحريك الأسعار، بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة مد قرار حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر إضافية.

ونص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام أيضًا لمدة 3 أشهر، إلا بناء على موافقة معتمدة من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية بالكميات المطلوب استيرادها.

وأشارت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، فى تصريحات سابقة، إلى أن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون، الذى يصل إلى نحو 1.4 مليون طن، ويكفى الاستهلاك المحلى لمدة تتجاوز 6 أشهر.

وقالت إن استمرار العمل بهذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف حماية الصناعة الوطنية من التقلبات العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها، والتى أدت لهبوط أسعار السكر الخام بصفة خاصة، وسمحت باستيراده بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر، مما يمثل ضررًا بالغًا للصناعة المحلية.

يشار إلى أن احتياجات السوق المحلية من السكر سنويًا تصل إلى نحو 3 ملايين طن، فى حين تنتج مصر ما يقرب من 2.2 مليون فقط.