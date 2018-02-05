النوبارية تتفاوض مع 5 مصارف لسحب نصف مليار جنيه على المكشوف

أحمد عاشور:تتفاوض شركة النوبارية للسكر مع بنوك الأهلى المصرى ومصر وقطر الوطنى - مصر والبنك العربى الأفريقى والإسكندرية، للحصول على تمويلات بنصف مليار جنيه.قال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال»، إن التمويلات الجديدة ستتم عبر آلية السحب على المكشوف لشراء نحو مليون طن

أحمد عاشور:

تتفاوض شركة النوبارية للسكر مع بنوك الأهلى المصرى ومصر وقطر الوطنى – مصر والبنك العربى الأفريقى والإسكندرية، للحصول على تمويلات بنصف مليار جنيه.

قال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال»، إن التمويلات الجديدة ستتم عبر آلية السحب على المكشوف لشراء نحو مليون طن بنجر من المزارعين خلال موسم الإنتاج الجديد الذى يبدأ منتصف الشهر الجاري.

وذكر أن تكلفة شراء محصول البنجر العام الجارى ستتراوح مابين 700 و800 مليون جنيه، وفقًا لمعدلات تركيز السكر فى البنجر والمعروفة باسم «الحلاوة»، مضيفاً أنه جارٍ التفاوض مع البنوك حول معدل الفائدة للوصول لأفضل الأسعار.

وتتوقع «النوبارية» أن يصل حجم إنتاجها خلال الموسم الجديد لنحو 130 ألف طن من إجمالى 1.15 – 1.2 مليون طن تمثل كامل إنتاج شركات بنجر السكر بخلاف كميات مماثلة ستنتجها شركة السكر والصناعات التكاملية من القصب.