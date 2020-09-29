«النوبارية الجديدة» : 412 مليون جنيه قيمة بيع أراض متعددة الأنشطة بالمدينة

قال المهندس محمد القصري، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إن الفترة الماضية شهدت بيع عدد من الأراضي متعددة الأنشطة بالمدينة بآلية التخصيص الفوري المباشر بقيمة تقدر بحوالي 412 مليون جنيه.

وأضاف القصري، خلال تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الأراضي المبيعة تتنوع بين أنشطة سكنية وتجارية وإدارية؛ وذلك لتلبية احتياجات سكان المدينة من كل الخدمات.

زيادة مستهدفات العام المالي الجديد بحسب التوسع بالخطة الاستثمارية

وأشار إلى أنه بالنسبة لاستثمارات العام المالي الجديد فلا تزال تحت الدراسة، خاصة مع زيادة التوسع في الخطة الاستثمارية، والتي من بينها الانتهاء من تنفيذ انحدار محطة معالجة الصرف الصحي، وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ مدرسة، ومن ثم تتم زيادة الموازنة الجديدة بحسب الاحتياجات.

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على اعتماد 118 مليون جنيه كاستثمارات لمدينة النوبارية الجديدة خلال العام المالى الحالي، على أن يتم توظيف تلك الاستثمارات فى استكمال أعمال البنية التحتية من محطة المياه والمعالجة وإنشاء مبنى إداري.

بيع 8 محالّ تجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي

وأفاد بأنه تم بيع 8 محالّ تجارية وصيدلية بالأسواق التجارية بمنطقتي (11، 20) عمارة “إسكان اجتماعي” بالمدينة، وذلك فى مزاد علني، لافتًا إلى أن سعر المتر للمحل التجاري يصل إلى 45 ألف جنيه، و50 ألف جنيه سعر المتر للصيدلية، بالإضافة إلى أراضي المنافذ التي وصل سعر المتر فيها إلى 22010 آلاف جنيه تقريبًا.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ 60 عمارة إسكان اجتماعي، وتم تسليمها، بالإضافة إلى أن هناك توسعات في عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي، ويتم الانتهاء حاليًّا من مرمات الغاز وإعادة الشيء لأصله.