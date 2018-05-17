النوبارية الجديدة تستهدف 150 مليون جنيه بميزانية 2018/2019

محمود زكيقال المهندس محمد القصري، رئيس جهاز النوبارية الجديدة، إن الجهاز يسير وفقًَا للخطة الزمنية الموضوعة له، مشيرًا إلى أن ميزانية العام الحالي تقدر بـ 110 ملايين جنيه.وأضاف القصري، في تصريحاته لـ"المال"، أن الجهاز يستهدف زيادة في الميزانية بقيمة 40 مليون جنيه عن العام الحالي، وأرسل خطته الجد

محمود زكي

قال المهندس محمد القصري، رئيس جهاز النوبارية الجديدة، إن الجهاز يسير وفقًَا للخطة الزمنية الموضوعة له، مشيرًا إلى أن ميزانية العام الحالي تقدر بـ 110 ملايين جنيه.

وأضاف القصري، في تصريحاته لـ”المال”، أن الجهاز يستهدف زيادة في الميزانية بقيمة 40 مليون جنيه عن العام الحالي، وأرسل خطته الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، ويستهدف في ميزانيته الجديدة للعام المالي المقبل 2018/2019 حوالي 150 مليون جنيه.

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة المدينة، والتي تشمل ميزانية العام المالي الحالي 2017/2018، وتبلغ 110 ملايين جنيه.

ولفت إلى أنه جاري الحصول على بعض الموافقات لإنهاء إجراءات تخصيص الأرض التى صدر لها قرار وزاري رقم 181 لسنة 2016، لإضافتها إلى كردون مدينة النوبارية الجديدة، وتبلغ كتلتها العمرانية الحالية 1816 فداناً، وتصل مساحة مدينة النوبارية إلى 1800 فدان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من بيع 9 محال تجارية بالمزاد العلنى بأسعار تراوحت بين 22 ألفًا و40 ألف جنيه للمتر.

وأوضح أن المحال تقع بسوق المجاورة الأولى بالحى الثانى وتتراوح مساحتها بين «12 – 26» متراً، وكان قد بلغ آخر سعر للوحدات التجارية بالمزاد الذي عقده الجهاز بالمنطقة ذاتها 28 ألف جنيه للمتر، وذلك فى سبتمبر 2016.

ولفت القصري إلى أنه تم تحديد الارتفاعات بالتعاون مع القوات المسلحة، بالتوسعات الخاصة بالمدينة والتي تبلغ مساحتها 16 ألف فدان.

وأضاف أنه من المقرر البدء فى طرح الأعمال الاستشارية وإعداد المخطط التفصيلى لتلك المساحة خلال الفترة القادمة، وقد يتم إرجاء تنفيذ أعمال المرافق إلى العام المالى الجديد حال تأخر الموافقات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وإعداد المخطط العام.

وأكد أن التوسعات من المقرر أن تشمل 9 أحياء سكنية ومنطقة صناعية وأخرى استثمارية ومركز المدينة، وجامعات وخدمات إقليمية.