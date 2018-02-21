النوبارية الجديدة تخاطب المجتمعات العمرانية لزيادة موازنتها إلى مليارى جنيه

رضوى عبد الرازق يعتزم جهاز مدينة النوبارية الجديدة مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية لزيادة الميزانية المحددة للعام المالى الحالى من 270 مليون جنيه إلى 2 مليار مع بدء تنفيذ الأعمال الاستشارية والمرافق لامتداد المدينة، والتى تقدر مساحتها بنحو16 ألف فدان. أكد المهندس محمد القصرى رئيس جهاز مدينة النوب

رضوى عبد الرازق

يعتزم جهاز مدينة النوبارية الجديدة مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية لزيادة الميزانية المحددة للعام المالى الحالى من 270 مليون جنيه إلى 2 مليار مع بدء تنفيذ الأعمال الاستشارية والمرافق لامتداد المدينة، والتى تقدر مساحتها بنحو16 ألف فدان.

أكد المهندس محمد القصرى رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أنه جار الحصول على بعض الموافقات لإنهاء إجراءات تخصيص الأرض التى صدر لها قرار وزارى برقم 181 لسنة 2016، لإضافتها إلى كردون مدينة النوبارية الجديدة والتى تبلغ كتلتها العمرانية الحالية 1816 فداناً.



وتصل مساحة مدينة النوبارية حاليا إلى نحو 1800 فدان.

وأضاف أنه من المقرر البدء فى طرح الأعمال الاستشارية وإعداد المخطط التفصيلى لتلك المساحة خلال مايو المقبل، وقد يتم إرجاء تنفيذ أعمال المرافق إلى العام المالى الجديد حال تأخر الموافقات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من أعمال الرفع المساحى وإعداد المخطط العام.

ولفت إلى أن التوسعات من المقرر أن تشمل 9 أحياء سكنية ومنطقة صناعية وأخرى استثمارية ومركز المدينة وجامعات وخدمات إقليمية.

وتشمل المدينة بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى 115 مصنعاً منتجاً، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الإنتاج السنوى مليار جنيه، وتتيح 5 آلاف فرصة عمل، ومن المستهدف توفير 11 ألف فرصة أخرى.

وأكد القصرى أن التوسعات ستسهم فى تلبية الطلب المتزايد على المدينة وتعظيم الفرص الاستثمارية بها فى مختلف القطاعات السكنية والصناعية والخدمية وغيرها.

وفى سياق آخر، أضاف رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة أنه تم الانتهاء الأسبوع الماضى من بيع 9 محال تجارية بالمزاد العلنى بأسعار تراوحت بين 22 ألف جنيه و40 ألفا للمتر.

وأوضح أن المحال تقع بسوق المجاورة الأولى بالحى الثانى وتتراوح مساحتها بين «12 – 26» متراً، وكان قد بلغ آخر سعر للوحدات التجارية بالمزاد الذى عقده الجهاز بالمنطقة ذاتها 28 ألف جنيه للمتر، وذلك فى سبتمبر 2016.