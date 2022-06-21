«النواب» يوافق نهائيا على مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان عاما آخر

وافق مجلس النواب نهائيا وقوفا خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة إيقاف العمل بقانون الضريبة على الأطيان لمدة سنة أخرى.

يأتي تأجيل الضريبة عقب الموافقة في جلسة سابقة للتشاور بين الحكومة ولجنة الخطة والموازنة حول زيادة مدة الإيقاف التي طالب بها عدد من الأعضاء نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.



وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن أغلب كلام النواب عن إلغاء ضريبة الأطيان وعدم اللجوء إلى التأجيل مرة أخرى هو خوف غير مبرر على الفلاح لأن مجلس النواب ومجلس الوزراء حريصون على تمديد الإعفاء دعما للفلاح.

وأضاف : “من الممكن أن نمد سنة أخرى بقرار من رئيس الوزراء دون العودة لمجلس النواب “.



وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ، قائلا إن الحكومة حريصة على الفلاح ولقد توافقنا مع اللجنة على أن فترة المد لمدة سنة ويجوز مدها سنة أخرى بقرار رئيس الوزراء تسهيلا حتى لا نعود مرة أخرى للبرلمان.

وطالب النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب الحكومة بتنفيذ الالتزام الدستورى الوارد في الدستور وينص على أن توفر الحكومة مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح وأن تتسلم منه المحاصيل بأسعار تحقق الربح له.