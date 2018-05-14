النواب يوافق مبدئيا على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال،على تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، وذلك من حيث المبدأـجاء ذلك اليوم الإثنين، حيث بحسب تقرير اللجنة، وتنص المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:" يُع

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال،على تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، وذلك من حيث المبدأـ

جاء ذلك اليوم الإثنين، حيث بحسب تقرير اللجنة، وتنص المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن “يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى”.

