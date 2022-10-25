النواب يوافق مبدئيا على النزول بسن استخراج البطاقة إلى 15 عاما

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس ، على مشروع بتعديل قانون الأحوال المدنية من حيث المبدأ.ويهدف التعديل المقترح الي النزول بسن استخراج البطاقة إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما .جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

من جانبه، اعلن النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضه لتعديل سن استخراج البطاقة الشخصية،والوارد في تعديل قانون الأحوال المدنية .وطالب بضرورة مراجعة سن الرشد .وقال:يجب ان ينخفض سن الرشد عن 21 عاما .

فيما طالب النائب سيد شمس الدين بضرورة تعديل سن استخراج رخصة القيادة للشباب

ووفقا للتعديل المقدم من الحكومة ،تنص المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

وتنص المادة الثانية : ينشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.