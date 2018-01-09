النواب يوافق مبدئيا على الإفلاس.. والاقتصادية تصر على إحالته إليها

ياسمين فواز: وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الإقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. وشهدت الحلسة العامة اعتراضات من قبل نواب اللجنة الاقتثصادية لعدم اطلاعهم

ياسمين فواز:

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الإقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وشهدت الحلسة العامة اعتراضات من قبل نواب اللجنة الاقتثصادية لعدم اطلاعهم على القانون ، مطالبين بتأجيل مناقشة التقرير لحين إحالة القانون إلى اللجنة لدراسته.

وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلي تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية ، وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد علي بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة ، وذلك كله يتماشي مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلي جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوي النمو فيه ، وحيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقي منافسة دولية شرسة تتطلب التحسن المستمر في مجال الاستثمار ، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدي المستثمرين.

وجاء مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخري وكذا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع مما يؤدي في النهاية إلي بث الطمأنينة لدي المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحي الملائم والجاذب للاستثمار.

كما استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلي إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر علي سمعته التجارية.

من جانبه أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” رفضه مناقشة مشروع القانون قبل عرضه على اللجنة الاقتصادية لدراسته ، قائلا :” هو قانون مكمل لقانون الاستثمار وحق أصيل للجنة الاقتصادية وليس التشريعية”.

فيما اعترض نواب من اللجنة الاقتصادية علي عدم الاطلاع علي القانون ، مطالبين بفتح المناقشة خلال الجلسة العامة.

من جانبه قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحات لـ”المال” أن القانون لم يطلع عليه أحد من اللجنة ، ومن الصعب أن يتم دراسته خلال الجلسة العامة لكونه من القوانين الكبيرة التى تحتاج إلى وقت كاف للدراسة حيث يتجاوز المائتي مادة ، مؤكدا أن تقرير اللجنة المشتركة لم يعرض قبل الجلسة العامة أمس وتم توزيعه فى وقت متأخر، مما يعوق دراستهم للقانون الذى يعد من اختصاصات اللدنة الاقتصادية.

من ناحيته ،قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية أنه اطلع علي القانون ، معلنا موافقته عغلى تقرير اللجنة المشتركة لحسم الخلاف الدائر بشأنه.