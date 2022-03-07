«النواب» يوافق علي منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

وتضمنت أهداف الاتفاق، تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلة السريعة في القاهرة بجمهورية مصر العربية (المشروع).

وتتمثل أهداف هذه الدراسات فيما يلي:



1) تحديد المسارات والتراخيص المتأثرة تأثراً مباشراً أو غير مباشر، ووضع استراتيجية واضحة للتغيير ونموذج أعمال لهذه الخدمات.

2) تحديد آليات التعويض والحوافز الاقتصادية للمشغلين من أجل تنفيذ التغيير.

3) وضع خطة اتصالات للتغيير واستراتيجية للتفاوض.

4) بناء قدرات وحدة تنظيم النقل وفقاً لخطة خدمة أفضل.

5) إجراء تحليل الوصول إلى الميل الأخير لتحسين وسائط السفر غير الآلية على طول ممر خط الحافلات السريع.