«النواب» يوافق علي التعديل الأول لزيادة منحة الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.

وينص التعديل الأول لاتفاق منحة ( المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة- مرحلة التحديث الأولى علي زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة)، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 مليون و 356 ألف والموقع بتاريخ 17-1-2023، حيث يتم زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة المموله من الصندوق الخاص للممولين بالبنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 351 الف يورو ليصبح الاجمالى 3 مليون و356 الف يورو.

وتستهدف تقديم المساعدة في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامه بالادارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تحسينات أخري في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما تهدف المنحة في المساعدة في التطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي والسلامة في عملياته لتلبية السياسة البيئية والإجتماعية للبنك ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والإجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو القاهرة وأيضا اختيار استشاري مؤهل للقيام بالإشراف على البناء بموجب مدة عقد وشراء نظام تخطيط موارد المؤسسة وتقديم المساعدة.

وأيضا تشمل المنحة تقديم الاستشارة الفنية لإعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ، والهدف العام من المهمة في دعم إعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة الجديد، ويتضمن ذلك قدرة تشغيل لمدة 12 شهرًا لضمان التنفيذ الفعال واعتماد برنامج تخطيط موارد المؤسسة الجديد عبر وحدات تشغيل الشركة المصرية الإدارة وتشغيل المترو .