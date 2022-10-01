«النواب» يوافق على مد فرض تدابير في مناطق بسيناء.. وجبالي: القرار لدرء أي مخاطر إرهابية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم (460) لسنة 2022، بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبة جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 3 أكتوبر 2022. ووافق عليه المجلس بأغلبية أعضائه.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب اليوم السبت

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، أن جميعنا يلمس الدور المحوري والحيوي لقواتنا المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كافة ربوع مصر، وجمعينا يدرك أيضا ما تواجهه قواتنا المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

مضيفاً أن مجلس النواب إذ يؤكد دعمه الكامل لكافة الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإنه يؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك كله بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات المسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن.

وأضاف أن القرار الجمهوري المعروض يهدف إلى استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء. وبموجب هذا القرار تتولى قواتنا المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين.